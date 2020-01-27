Лайнер "Аэрофлота" вернулся в Хабаровск после сигнала о "минировании"

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Вылетевший в Москву самолет "Аэрофлота" благополучно вернулся в аэропорт вылета в Хабаровске после сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Самолет благополучно приземлился в Хабаровске, пострадавших нет. Оперативные службы уже приступили к обследованию воздушного судна", - сказал собеседник агентства.

На борту самолета 262 пассажира и 10 членов экипажа.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.

На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.