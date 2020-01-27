В поисках Мэри Поппинс: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

По информации, последний раз артистка была в гостях у подруги в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Актриса и звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко, которая находится в Мексике, не выходит на связь уже более суток, сообщил директор актрисы Ян Трунцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko) 26 Янв 2020 в 10:27 PST

"Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко, сообщить по телефону +7 (985) 843–32–97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того как она села в машину, больше не выходила на связь", — говорится в последнем на данный момент посте в инстаграме Андрейченко.

По информации "Рен-ТВ", 63-летняя актриса заболела и простудила ухо, у нее началось воспаление.

Напомним, Наталья Андрейченко - советская, американская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1984). Наиболее известна по ролям в фильмах "Сибириада" (1978), "Военно-полевой роман" (1983) и "Мэри Поппинс, до свидания" (1983).