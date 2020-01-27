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Наталья Андрейченко

В поисках Мэри Поппинс: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200127/13312802/V-poiskakh-Meri-Poppins-Natalya-Andreychenko-propala-v-Meksike.html

По информации, последний раз артистка была в гостях у подруги в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Актриса и звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко, которая находится в Мексике, не выходит на связь уже более суток, сообщил директор актрисы Ян Трунцев.

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Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko)

"Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко, сообщить по телефону +7 (985) 843–32–97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того как она села в машину, больше не выходила на связь", — говорится в последнем на данный момент посте в инстаграме Андрейченко. 

По информации "Рен-ТВ", 63-летняя актриса заболела и простудила ухо, у нее началось воспаление.

Напомним, Наталья Андрейченко - советская, американская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1984). Наиболее известна по ролям в фильмах "Сибириада" (1978), "Военно-полевой роман" (1983) и "Мэри Поппинс, до свидания" (1983).

Теги:
Происшествие, киноиндустрия, Кино, Россия, Россия, Мексика, пропал, актриса



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