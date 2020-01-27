Недешевая Европа: с февраля шенгенская виза подорожает до 80 евро

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Граждане Узбекистана при подаче заявления на получение шенгенской визы теперь должны будут платить пошлину в размере 80 евро вместо 60 евро, как было ранее.
Это утверждено новым Шенгенским визовым кодексом. Новые правила вступают в силу с 3 февраля.
Для детей виза также подорожала: теперь нужно будет заплатить 40 евро вместо 35, как сейчас.
Изменения не коснулись самых юных путешественников – дети в возрасте от 0 до 6 лет по-прежнему освобождаются от визовых сборов.
Однако есть и положительные изменения: документы теперь можно будет заполнять и подавать в электронном виде. Гражданам, подающим на визу, также разрешат подписывать заявление электронной подписью.
Кроме того, изменится и период подачи заявления. Теперь можно будет подавать на визу за шесть месяцев до поездки, а не за три, как раньше. Между тем крайний срок подачи документов по-прежнему составляет 15 календарных дней до предполагаемой поездки.
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Многократные визы сроком действия до пяти лет будут выдаваться путешественникам, которые часто посещают Шенгенскую зону и имеют положительную визовую историю (то есть они законно использовали свои предыдущие визы).