В Кыргызстане впервые появилась женская хоккейная команда

Команда "Шапак" уже допущена к официальным соревнованиям. Осенью хоккеистки примут участие в международном турнире.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Иссык-Кульской области Кыргызстана появилась первая женская команда по хоккею, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Федерация хоккея с шайбой Кыргызской Республики Первые хоккеистки Кыргызстана

По словам вице-президента Федерации хоккея с шайбой КР Эльзара Болотбекова, разновозрастная команда была сформирована на базе детской спортивной школы в селе Отрадное в рамках эксперимента.

"Тренируются примерно 20 девочек и девушек от 10 до 20 лет. Планируем осенью принять участие в международном турнире, чтобы попробовать силы", — сказал Болотбеков.

Он добавил, что создать женскую команду планируется и в другом кыргызском городе - Нарыне. Там пока тренируются восемь девушек.