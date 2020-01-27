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Первые хоккеистки Кыргызстана

В Кыргызстане впервые появилась женская хоккейная команда

Федерация хоккея с шайбой Кыргызской Республики
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200127/13315297/V-Kyrgyzstane-poyavilas-zhenskaya-khokkeynaya-komanda.html

Команда "Шапак" уже допущена к официальным соревнованиям. Осенью хоккеистки примут участие в международном турнире.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Иссык-Кульской области Кыргызстана появилась первая женская команда по хоккею, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Первые хоккеистки Кыргызстана
Федерация хоккея с шайбой Кыргызской Республики
Первые хоккеистки Кыргызстана

По словам вице-президента Федерации хоккея с шайбой КР Эльзара Болотбекова, разновозрастная команда была сформирована на базе детской спортивной школы в селе Отрадное в рамках эксперимента.

"Тренируются примерно 20 девочек и девушек от 10 до 20 лет. Планируем осенью принять участие в международном турнире, чтобы попробовать силы", — сказал Болотбеков.

Он добавил, что создать женскую команду планируется и в другом кыргызском городе - Нарыне. Там пока тренируются восемь девушек.

Теги:
хоккей, Кыргызстан



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