В Казани обсудили проблемы адаптации студентов из Центральной Азии

В дискуссии приняли участие сотрудники различных вузов ЦА, ведущие российские и зарубежные социологи, политологи, а также иностранные студенты из университетов Татарстана.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Казани прошел круглый стол, посвященный особенностям образовательной миграции из стран Центральной Азии, а также технологиям адаптации иностранных студентов в России.

Об этом сообщает пресс-служба АНО "Институт исследований Центральной Азии", которая выступила организатором мероприятия.

Участники круглого стола обсудили пути совершенствования образовательной миграционной политики в странах Центральной Азии и процесса адаптации иностранных студентов в России.

В дискуссии приняли участие доцент Кыргызско-Российского Славянского университета Айдар Джумагулов, председатель национально-культурной автономии узбеков Абдусаттаров Абуманоб, начальник управления по реализации национальной политики департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин и начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних связей Казанского федерального университета Сергей Цветков.

Также к обсуждению тем присоединились ведущие российские и зарубежные социологи и политологи, а также иностранные студенты из вузов Татарстана.

Ежегодно количество учащихся, приезжающих в Россию из ЦА, растет. В первую очередь, это связано с легкостью адаптации за счет сходства учебных программ и требований к студентам.

Немаловажную роль играет высокая распространенность русского языка в странах региона - это тоже значительно облегчает обучение.

Кроме того, привлекательность российских вузов в глазах иностранцев из ЦА повышает относительно невысокая стоимость высшего образования в РФ. Иностранные выпускники в перспективе могут рассчитывать на трудоустройство с более высокой зарплатой по сравнению с Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

Факторы географической близости и отсутствия визового режима между государствами Центрально-Азиатского региона и Россией также оказывают благостное влияние.

Для РФ плюсов в притоке студентов из ЦА тоже много. Во-первых, страна заинтересована в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, которые были бы достаточно интегрированы в культуру России.

Кроме того, подобное сотрудничество в образовательной сфере положительно сказывается и на отношениях между самими странами-партнерами.