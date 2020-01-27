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Боевики движения Талибан

СМИ: талибы признали, что сбили в Афганистане самолет

© AP Photo / Raumat Gul
В мире
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Sputnik Узбекистан
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Ранее источники сообщали, что разбившийся лайнер был пассажирским. Однако представители авиакомпании позднее опровергли эту информацию.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Представители радикального движения "Талибан"* взяли на себя ответственность за крушение самолета на востоке Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Ariana News.

Самолет авиакомпании Ariana Airlines
© AFP 2018 / MANDEL NGAN
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Боевики предполагали, что уничтожили военный самолет США.

Воздушное судно разбилось в понедельник в афганской провинции Газни. Сообщалось, что ЧП произошло в районе Дех Як, который находится под контролем талибов.

Первоначально местные СМИ писали, что самолет принадлежал афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines, однако сотрудники авиакомпании эту информацию опровергли. По их словам, все рейсы были успешно совершены.

По другой версии, воздушным судном, потерпевшим крушение в Афганистане, владела афганская армия.

Позднее в СМИ появилась предполагаемая видеозапись с места крушения. 

​На обломках самолета видны опознавательных знаки ВВС США, однако пока что подлинность этой записи пока не подтверждена.

По версии издания The Associated Press, речь может идти о самолете Bombardier E-11A, который США используют для радиоэлектронной разведки в Афганистане.

Американские военные пока не подтвердили эту информацию.

* - террористическая организация, запрещена в России и ряде других государств

Теги:
Крушение, самолет, Афганистан, Радикальное движение "Талибан"



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