СМИ: талибы признали, что сбили в Афганистане самолет

Ранее источники сообщали, что разбившийся лайнер был пассажирским. Однако представители авиакомпании позднее опровергли эту информацию.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Представители радикального движения "Талибан"* взяли на себя ответственность за крушение самолета на востоке Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Ariana News.

Боевики предполагали, что уничтожили военный самолет США.

Воздушное судно разбилось в понедельник в афганской провинции Газни. Сообщалось, что ЧП произошло в районе Дех Як, который находится под контролем талибов.

Первоначально местные СМИ писали, что самолет принадлежал афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines, однако сотрудники авиакомпании эту информацию опровергли. По их словам, все рейсы были успешно совершены.

По другой версии, воздушным судном, потерпевшим крушение в Афганистане, владела афганская армия.

Позднее в СМИ появилась предполагаемая видеозапись с места крушения.

UPDATE: Afghanistan crash.



First few video frames of the crash scene confirm the aircraft to be Bombardier E-11A '11-9358' (military Global Express), 1 of 4 operated by the USAF Battlefield Airborne Communications Node. Number of personnel on board & casualties still not known. pic.twitter.com/vIHtHPzqip — Airport Webcams (@AirportWebcams) January 27, 2020

​На обломках самолета видны опознавательных знаки ВВС США, однако пока что подлинность этой записи пока не подтверждена.

По версии издания The Associated Press, речь может идти о самолете Bombardier E-11A, который США используют для радиоэлектронной разведки в Афганистане.

Американские военные пока не подтвердили эту информацию.

* - террористическая организация, запрещена в России и ряде других государств