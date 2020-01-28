Стеклянный корпус может быть как прозрачным, так и непрозрачным, а также включать полупрозрачные элементы.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В Apple придумали новый iMac, который будет состоять полностью из стекла, сообщает The Verge.

Согласно данным, его можно будет сгибать или соединять с MacBook.

"Поверхность устройства — сплошная, монитор переходит в клавиатуру и тачпад, также предполагается вариант без встроенной клавиатуры", - говорится в сообщении.

Ещё издание уточняет, что стеклянный корпус может быть как прозрачным, так и непрозрачным, а также включать полупрозрачные элементы.

Apple В Apple планируют создать iMac из стекла

Напомним, в сентябре 2019 года компания Apple презентовала новую версию операционной системы для смартфонов.

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Новая система теперь поддерживает 38 новых языков для клавиатуры. Среди них - казахский, кыргызский, монгольский, туркменский, узбекский (на арабском, кириллице и латинице).