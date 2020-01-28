Возвращение Мэри Поппинс: пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Актриса рассказала, что после того как она вернулась домой после встречи с подругой, она отправилась в джунгли в специальное поселение, где были духовные лидеры из разных стран мира.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Российская и советская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая в Мексике, опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko) 27 Янв 2020 в 4:16 PST

Артистка рассказала, что в последнее время она очень много работала и ей было необходимо "освободиться и набраться сил... Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами..."

По ее словам, в субботу ее увезли в джунгли в поселение, где она встретилась с духовными лидерами из разных стран.

"Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка "silence" (молчание. - Sputnik). В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить", — сообщила она.

Актриса добавила, что ее привезли домой в понедельник вечером, и она сразу же включила телефон.

Сообщения о том, что Андрейченко пропала, появились в понедельник. Первым панику поднял директор актрисы Ян Трунцев. По его словам, в субботу, 25 января, артистка была в гостях у подруги в Канкуне и пожаловалась ей на плохое самочувствие. После этого Андрейченко уехала и больше не выходила на связь.

Между тем у поклонников закралось сомнение в правдивости истории с пропажей артистки. По их словам, это было больше похоже на пиар с целью привлечь к себе внимание.

"Хорошо, конечно, что с вами все в порядке, но такими способами напоминать о себе - это полное неуважение к людям. Верно кто-то выше подметил - "синдром Бари Алибасова", - написала пользователь @oksana.kostromina.68 под публикацией Андрейченко.

"И директр Трунцев тоже не знал об отьезде в джунгли? Ой не верю. Хорошая актриса- что и говорить", - отметила пользователь @kvanaka.

"Сплошной пиар", - написала @dianadenezhnaia.

Напомним, Наталья Андрейченко - советская, американская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1984). Наиболее известна по ролям в фильмах "Сибириада" (1978), "Военно-полевой роман" (1983) и "Мэри Поппинс, до свидания" (1983).