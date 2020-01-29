19:24 29 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск
Сурок Фил из Панксатони

В США знаменитого сурка-метеоролога просят заменить на робота

AP Photo/Gene J. Puskar
В мире
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1333/52/13335228.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200129/13335579/V-SShA-znamenitogo-surka-meteorologa-prosyat-zamenit-robotom.html

2 февраля в Штатах традиционно отмечается День сурка. Согласно поверью, в этот день необходимо внимательно наблюдать за сурком, который вылезает из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В США сурка Фила, который ежегодно предсказывает наступление весны в штате Пенсильвания, предлагают заменить аниматронным роботом. С такой инициативой выступила международная Организация по борьбе за права животных (PETA).

День сурка ежегодно отмечается в США 2 февраля с 1887 года. Согласно традиции, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей нормы, чтобы узнать, как скоро наступит весна. Самый знаменитый предсказатель по имени Фил живет в городе Панксатони (штат Пенсильвания).

Как обращают внимание зоозащитники, каждый год грызуна вытаскивают из норы, и он попадает в стрессовую ситуации при виде толпы и вспышек камер.

"Эти животные не предназначены для такой жизни", - говорится в письме руководству Groundhog Club, опубликованному на сайте РЕТА.

Вместо живого сурка активисты PETA предложили использовать аниматронного робота с искусственным интеллектом, который предсказывал бы погоду, основываясь на анализе метеоданных.

Зоозащитники уверены, что подобная инициатива всем пойдет на пользу - и сурку Филу, и властям города, обеспечив на традиционное мероприятие приток новых поклонников.

В природе продолжительность жизни сурков составляет от шести до восьми лет. Однако по словам организаторов праздника в Панксатони, сурок Фил живет дольше обычного. В этом ему помогает некий "волшебный" напиток, которое животному якобы дают каждое лето, чтобы продлить его жизнь еще на семь лет.

Теги:
предсказание, США, погода, Животные, сурок



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Освобождение советскими войсками узников Освенцима - фотохроника
Россия сегодня в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов и вере в профессию
Новый состав правительства Узбекистана
Новые министры — как изменилось правительство Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться