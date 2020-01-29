В США знаменитого сурка-метеоролога просят заменить на робота

2 февраля в Штатах традиционно отмечается День сурка. Согласно поверью, в этот день необходимо внимательно наблюдать за сурком, который вылезает из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В США сурка Фила, который ежегодно предсказывает наступление весны в штате Пенсильвания, предлагают заменить аниматронным роботом. С такой инициативой выступила международная Организация по борьбе за права животных (PETA).

День сурка ежегодно отмечается в США 2 февраля с 1887 года. Согласно традиции, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей нормы, чтобы узнать, как скоро наступит весна. Самый знаменитый предсказатель по имени Фил живет в городе Панксатони (штат Пенсильвания).

Phil! Phil! Phil! Phil! The famous Punxsutawney groundhog is predicting an early and “beautiful” spring this year. All hail Phil! https://t.co/XUpTpbuvwk pic.twitter.com/1SVTSlInfH — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) February 2, 2019

Как обращают внимание зоозащитники, каждый год грызуна вытаскивают из норы, и он попадает в стрессовую ситуации при виде толпы и вспышек камер.

"Эти животные не предназначены для такой жизни", - говорится в письме руководству Groundhog Club, опубликованному на сайте РЕТА.

JUST IN: Punxsutawney Phil sees no shadow, predicts early spring. pic.twitter.com/BsMser58Rt — NBC News (@NBCNews) February 2, 2019

Вместо живого сурка активисты PETA предложили использовать аниматронного робота с искусственным интеллектом, который предсказывал бы погоду, основываясь на анализе метеоданных.

Зоозащитники уверены, что подобная инициатива всем пойдет на пользу - и сурку Филу, и властям города, обеспечив на традиционное мероприятие приток новых поклонников.

В природе продолжительность жизни сурков составляет от шести до восьми лет. Однако по словам организаторов праздника в Панксатони, сурок Фил живет дольше обычного. В этом ему помогает некий "волшебный" напиток, которое животному якобы дают каждое лето, чтобы продлить его жизнь еще на семь лет.