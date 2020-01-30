Старейшая жительница на Земле умерла в Таджикистане в 126 лет

У женщины было восемь детей – пять дочерей и трое сыновей, от которых у нее более 200 внуков, правнуков, праправнуков.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. В Таджикистане умерла долгожительница Фатима Мирзокулова в возрасте 126 лет, информирует Daily Mail.

"Она родилась в конце XIX века – 13 марта 1893-го, а умерла 25 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Известно, что ее похоронили в родном селе Дахана Аштского района.

Всю свою жизнь Фатима проработала в колхозе, где собирала хлопок. Также любила часто рассказывать истории из своей молодости и вспоминать важные события.

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У женщины было восемь детей – пять дочерей и трое сыновей, от которых у нее более 200 внуков, правнуков, праправнуков.

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Напомним, этническая казашка Танзиля Бисембеева, которую называли старейшим человеком на планете, скончалась в России в 123 года.

Танзиля Бисембеева родилась 14 марта 1896-го. Запись о ней есть в Книге рекордов России. Там указано, что она была старше действующей долгожительницы - рекордсменки Книги рекордов Гиннесса на три года.