В Москве запускается приложение для поиска собеседника на завтрак

Каждый участник указывает в анкете две категории интересов: темы, о которых он готов говорить часами, и темы по поддержке и советам. Потом остается только нажать кнопку "Искать собеседника".

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. В Москве появился сервис для поиска собеседников во время завтрака The Breakfast, сообщает Buro.

"Приложение помогает найти интересных знакомых для приятного завтрака в компании. Каждый участник указывает в анкете две категории интересов: темы, которые его заводят и он готов говорить об этом часами, и темы, которые в данный период жизни заставляют его беспокоиться, искать совета или поддержки", - говорится в сообщении.

Стать участником сообщества можно только по приглашению.

После регистрации нужно нажать кнопку поиска собеседника, сервис подбирает его, а дальше у пользователей есть 24 часа, чтобы вступить в контакт о встрече.

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Также известно, что приложение работает на английском языке, поскольку в ближайшее время планируется запуск в крупных городах Европы.

Напомним, ранее "Яндекс" запустил приложение с технологией дополненной реальности Sloy для записи и публикации коротких видео, в которых будет распознаваться одежда.

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Пользователи могут публиковать видеоролики в своей ленте, добавляя с помощью редактора эффекты, фильтры и маски, а также музыку из каталога.