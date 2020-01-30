В Пекине запретили похороны и свадьбы

Второе февраля 2020 года - очень востребованная дата для регистрации брака в Китае, потому что сочетание этих цифр встречается "раз в тысячу лет".

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Власти Пекина из-за коронавируса временно запретили проводить церемонии прощания с умершими и отменили регистрацию браков, запланированных на популярную дату 2.02.2020, сообщает РИА Новости со ссылкой на China News.

О решении временно прекратить проводить прощальные церемонии заявил глава управления гражданской администрации Пекина Ли Ваньцзюн на пресс-конференции.

"Сейчас в Пекине 12 похоронных бюро, они прекратили проводить прощальные церемонии. Потому что, согласно предварительной записи, на каждую прощальную церемонию собиралось несколько десятков человек, максимально - более ста человек, такие масштабные собрания не способствуют борьбе со вспышкой вируса", - приводит его слова агентство.

Многим пекинским влюбленным тоже придется поменять свои планы. Второе февраля 2020 года - очень востребованная дата для регистрации брака в Китае, потому что сочетание этих цифр, которые в китайском языке созвучны с фразой "я люблю тебя, люблю тебя", встречается "раз в тысячу лет".

"С одобрения правительства города, все органы, регистрирующие брак в городе, отменяют регистрацию браков, запланированных на 2.02.2020", - сообщили власти города в заявлении, опубликованном на сайте администрации.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря 2019 года. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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По последним данным, новым вирусом заражены в КНР уже 5 974 человека, из них 132 скончались.

Ранее глава Минздрава Узбекистана Алишер Шадманов посоветовал гражданам временно без особой необходимости не выезжать за границу — не только в Китай, но и в другие страны. Государственному комитету по развитию туризма также рекомендовано до стабилизации ситуации не отправлять туристов в КНР.