"Пытаемся жить дальше": жена погибшего Коби Брайанта прервала молчание

После нескольких дней молчания, Ванесса Брайант решилась на пост в Instagram, где выразила благодарность миллионам людей за все молитвы.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Вдова легендарного игрока НБА Коби Брайанта Ванесса открыла доступ к своим соцсетям и сделала первое заявление по поводу гибели своего мужа и 13-летней дочери в своем Instagram.

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"Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые проявили поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за все молитвы. Они нам определенно нужны. Мы полностью опустошены внезапной потерей моего мужа — удивительного отца наших детей; и моей прекрасной, милой Джанны — любящей, вдумчивой и замечательной дочери и замечательной сестры Натальи, Бьянки и Капри. Сейчас не хватает слов, чтобы описать нашу боль. Мне приятно осознавать то, насколько Коби и Джиджи любят. Хотелось бы, чтобы они были здесь с нами навсегда. Они так рано ушли. Я не уверена, что наши жизни стоят за пределами сегодняшнего дня, и невозможно представить жизнь без них. Но мы просыпаемся каждый день, пытаясь продолжать жить. Наша любовь к ним бесконечна — и это, так сказать, неизмеримо. Я просто хотела бы обнять их, поцеловать. Пусть они будут здесь с нами навсегда", — говорится в заявлении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant) 29 Янв 2020 в 4:59 PST

Напомним, Ванесса и Коби поженились в 2001 году.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 26 января. Все девять пассажиров вертолета, включая пилота, погибли. На борту была 13-летняя дочь Брайанта, ее партнерши по баскетбольной команде, их родители и тренер со своей семьей. Бейсболистки летели на матч.

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Над Лос-Анджелесом в этот момент висел сильный туман. О нем пилот знал, поскольку вертолет провел некоторое время в зоне ожидания, прежде чем ему разрешили взлет.

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За несколько секунд до трагедии диспетчер сообщил пилоту: "Вы находитесь слишком низко для радарного сопровождения". Пилот ответил, что попытается набрать высоту. Он поднялся на высоту 600 метров, развернулся влево, снизился до 420 метров и на скорости 290 километров в час столкнулся со склоном горы.