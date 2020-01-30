В Чехии программисты заставили власти уволить министра "за расточительство"

Чиновники Минтранса объявили тендер на создание сайта, однако без открытого конкурса заключили контракт с компанией Asseco Central Europe, объяснив это желанием сделать сервис побыстрее.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. В Чехии программисты бесплатно и всего за 48 часов разработали сайт, на который министр транспорта хотел потратить 17,5 миллиона долларов, сообщает местное издание Novinky.cz.

В середине января Минтранс Чехии объявил тендер на создание онлайн-портала по продаже талонов на проезд по платным скоростным дорогам, которые имеют стратегическую важность в стране. На его создание планировалось выделить 400 миллионов чешских крон (17,5 миллиона долларов).

Однако открытого конкурса по выбору исполнителя не было, и чиновники заключили контракт с компанией Asseco Central Europe. Министр транспорта объяснил это желанием сделать сервис побыстрее.

Подобные действия вызвали шквал критики в чешском IT-сообществе: программисты были недовольны "явным расточительством" со стороны правительства. Глава IT-компании Actum Digital Томаш Вондрачек предложил местным программистам объединиться и создать аналог сервиса.

"Мы хотим доказать, насколько абсурдно заключать контракт на 401 миллион крон, когда несколько способных людей могут сделать это за выходные", — заявил он.

В итоге Вондрачек отобрал 60 лучших программистов-добровольцев, которые буквально за выходные с нуля написали сайт и подарили его государству.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @znamkamarada 26 Янв 2020 в 12:39 PST

На этот инцидент обратил внимание премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Вскоре он объявил об отстранении от работы министра транспорта Владимира Кремлика. Однако информация вскоре дошла и до президента страны. В итоге Кремлик вовсе остался без работы.