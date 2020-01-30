Шоу не будет: японский миллиардер передумал искать девушку для полета на Луну

В январе 2019-го предприниматель Юсаку Маэдзава, состояние которого оценивается в три миллиарда долларов, заявил о желании полететь на Луну "с особенным человеком".

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отказался от участия в телешоу, где он должен был искать спутницу жизни для совместной туристической поездки на Луну на корабле компании Илона Маска SpaсeX.

В январе миллиардер объявил, что ищет девушку для совместного полета на Луну.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

"Вместе с моей будущей партнершей я хочу прокричать о нашей любви и мире во всем мире из космоса", — объяснял Маэдзава.

Однако девушки, которые понадеялись на участие в шоу, могут теперь разбирать чемоданы, поскольку никакой романтической истории не будет: миллиардера начала мучить совесть. По крайней мере, с его слов.

"Несмотря на мою изначально честную решимость в отношении шоу, часть меня испытывала смешанные чувства по поводу моего участия. Когда я думаю, что 27 722 женщины с искренними намерениями и невероятной смелостью использовали свое драгоценное время, чтобы подать заявку, я чувствую себя крайне расстроенным, что должен сделать выбор и проинформировать всех участниц о моем эгоистичном решении", - написал основатель онлайн-ритейлера Zozotown в своем Twitter.

Бизнесмен также извинился перед стриминговым сервисом AbemaTV, на котором должно было транслироваться шоу.

Маэдзава — первый пассажир, который оплачивает туристическую поездку к Луне компании SpaceX Илона Маска. "Путешествие" запланировано на 2023 год и должно продлиться неделю. Речь идет об облете Луны без высадки на ее поверхность.