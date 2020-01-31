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Какого цвета эти кроссовки? Новая оптическая иллюзия вызвала споры в соцсетях

© Sputnik / Александр Вильф
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200131/13349905/Kakogo-tsveta-eti-krossovki-Novaya-opticheskaya-illyuziya-vyzvala-spory-v-sotssetyakh.html

Опрос, проведенный изданием The Sun, показал, что более 71 процента людей видят кроссовки черными, а около 26 — белыми.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В Сети уже несколько дней не утихают споры вокруг необычной фотографии. Причиной вирусного переполоха стала классическая модель кожаных кроссовок от Louis Vuitton.

Фотография появилась в Twitter-аккаунте пользователя MasterSalah.

"Вы видите здесь черные или белые кроссовки?", - поинтересовался автор публикации и добавил, что сам он видит белые кроссовки.

Мнения пользователей разделились: одни настаивают, что кроссовки черные, а другие — что белые.

"Сначала я подумал, что они черные, но сейчас я вижу только белый цвет", - написал @WinksLinks.

"Черные с белыми звездами", - отметил @LFCFIONN.

"Как я ни старалась увидеть их черными, не смогла. Они белые", — заявила @KateCrunch.

"Они белые, просто фото сделано со вспышкой и в темноте", — объяснил @ClinicalCiro.

Некоторые пользователи вовсе удивили своими версиями.

"Мой друг сказал, что они розовые", - озадачил комментаторов @thfc_fred.

Опрос, проведенный изданием The Sun, показал, что более 71% людей видят кроссовки черными, а около 26% — белыми. Остальные так и не смогли определиться с цветом.

Ранее пользователей Интернета озадачила оптическая иллюзия с винтовой лестницей на миланском стадионе "Сан-Сиро". Вопрос: вращается лестница или нет?

​Основоположником всех интернет-споров, несомненно, считается то самое платье, цвет которого то ли синий, то ли белый.

Теги:
Образование



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