Какого цвета эти кроссовки? Новая оптическая иллюзия вызвала споры в соцсетях

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В Сети уже несколько дней не утихают споры вокруг необычной фотографии. Причиной вирусного переполоха стала классическая модель кожаных кроссовок от Louis Vuitton.
Фотография появилась в Twitter-аккаунте пользователя MasterSalah.
Twitter are these White or black because all I see is white 😂 pic.twitter.com/KSnfJZiPkx— Gino🐾🇹🇳 (@_MasterSalah) January 27, 2020
"Вы видите здесь черные или белые кроссовки?", - поинтересовался автор публикации и добавил, что сам он видит белые кроссовки.
Мнения пользователей разделились: одни настаивают, что кроссовки черные, а другие — что белые.
"Сначала я подумал, что они черные, но сейчас я вижу только белый цвет", - написал @WinksLinks.
"Черные с белыми звездами", - отметил @LFCFIONN.
"Как я ни старалась увидеть их черными, не смогла. Они белые", — заявила @KateCrunch.
"Они белые, просто фото сделано со вспышкой и в темноте", — объяснил @ClinicalCiro.
Некоторые пользователи вовсе удивили своими версиями.
"Мой друг сказал, что они розовые", - озадачил комментаторов @thfc_fred.
Опрос, проведенный изданием The Sun, показал, что более 71% людей видят кроссовки черными, а около 26% — белыми. Остальные так и не смогли определиться с цветом.
Ранее пользователей Интернета озадачила оптическая иллюзия с винтовой лестницей на миланском стадионе "Сан-Сиро". Вопрос: вращается лестница или нет?
Watching people leaving San Siro football stadium in Milan makes me believe that the entire spiral structure is moving. pic.twitter.com/FepPjsN9ms— Daniel Holland (@DannyDutch) October 3, 2019
Основоположником всех интернет-споров, несомненно, считается то самое платье, цвет которого то ли синий, то ли белый.
y’all used to argue between this dress being black and blue or gold and white #iantforget pic.twitter.com/oqymNfM7cr— Hannah Turnipseed ✰ (@girlypophannah) January 25, 2020