14:02 31 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск
Срочно:
Комплекс автофиксации нарушений ПДД в

Автомобилисты в шоке: в РФ в шесть раз вырастут штрафы за превышение

© Sputnik / Александр Кряжев
В мире
Получить короткую ссылку
49 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/954/97/9549701.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200131/13349917/Avtomobilisty-v-shoke-v-RF-v-shest-raz-vyrastut-shtrafy-za-prevyshenie.html

За превышение от 40 до 60 км/ч – 4 тысячи рублей, за превышение более чем на 60 км/ч – 5 тысяч рублей или лишение прав. За повторное превышение скорости - до 10 тысяч рублей или лишение прав на год.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Российские водители вовсю обсуждают предложение Минюста увеличить штрафы за превышение скорости, информирует РИА Новости.

"Если сейчас за превышение скорости на 20-40 км/ч штраф составляет 500 рублей, то, согласно новому КоАП, он вырастет до 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Соответственно, за превышение от 40 до 60 км/ч – 4 тысячи рублей (сейчас – до 1,5 тысячи рублей), за превышение более чем на 60 км/ч – штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев.

За повторное превышение скорости предлагается назначать штраф до 10 тысяч рублей или лишать прав на год.

В Узбекистане предложили снизить разрешенную скорость на дорогах >>

Проект нового КоАПа опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Теги:
дорога, автомобилисты, автомобили, автомобиль, скорость, штраф, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
Уничтожение мира за 30 минут: 5 подлодок, способных на это - фото
Главный оплот террористов в Сирии взят под контроль правительственными войсками
Сирийская армия выбила боевиков из города Маарет-эн-Нуман — видео
Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности
Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться