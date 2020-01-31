Автомобилисты в шоке: в РФ в шесть раз вырастут штрафы за превышение

За превышение от 40 до 60 км/ч – 4 тысячи рублей, за превышение более чем на 60 км/ч – 5 тысяч рублей или лишение прав. За повторное превышение скорости - до 10 тысяч рублей или лишение прав на год.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Российские водители вовсю обсуждают предложение Минюста увеличить штрафы за превышение скорости, информирует РИА Новости.

"Если сейчас за превышение скорости на 20-40 км/ч штраф составляет 500 рублей, то, согласно новому КоАП, он вырастет до 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Соответственно, за превышение от 40 до 60 км/ч – 4 тысячи рублей (сейчас – до 1,5 тысячи рублей), за превышение более чем на 60 км/ч – штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев.

За повторное превышение скорости предлагается назначать штраф до 10 тысяч рублей или лишать прав на год.

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Проект нового КоАПа опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.