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Флаги России и Евросоюза

Financial Times рассказала об успехах экономики России в условиях санкций

© Sputnik / Vladimir Sergeev
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Эксперты заявляют, что, хотя имеет местo замедление темпов ростa в России, экономика страны развивается стабильнее.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Экономика России стала по многим показателям стабильнее, несмотря на длящиеся уже более пяти лет западные санкции. Об этом пишет британская газета Financial Times.

© Sputnik / Евгений Биятов
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По мнению издания, это стало возможным благодаря "разумной финансовой политике, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи".

В статье говорится: западные санкции помогли России достичь успехов в трех ключевых областях своей экономики.

В первую очередь, по мнению аналитиков, страна "затянула пояса", сократила государственные расходы и "заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы". Это связано отчасти со снижением притока иностранных инвестиций из-за экономических ограничений и со стремлением РФ обезопасить свою экономику.

Вторая важная мера: страна стала тратить триллионы рублей на программы по импортозамещению. Сюда же можно отнести запрет Россией импорта продуктов питания из ЕС, чтобы стимулировать внутреннее производство. Кроме того, страна пересмотрела трату прибыли от продажи нефти и газа, перенаправив доходы выше установленного уровня в фонд национального благосостояния.

Результаты такой экономической политики впечатляют, пишет Financial Times. В частности, аналитики привели наглядные цифры: российский госдолг составляет около 15% от ВВП, в то время как средний аналогичный показатель по Евросоюзу достигает 80%.

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Теги:
санкции, Евросоюз, Россия



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