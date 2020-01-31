Бизнес-схема: в Иране завод выпускает флаги США для их последующего сожжения

Все они печатаются вручную, затем вывешиваются для просушки. В самые загруженные периоды предприятие выпускает около двух тысяч единиц продукции в месяц.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Один из иранских заводов в городе Бендер-Хомейне нашел прибыльную нишу: предприятие занимается производством флагов США, Израиля и Великобритании для их дальнейшего сожжения, пишет Reuters.

Все они печатаются вручную, а затем вывешиваются на просушку. Фабрика выпускает до двух тысяч флагов в месяц.

Устойчивый спрос на них держится потому, что их очень любят сжигать демонстранты на многочисленных митингах и акциях протеста.

Однако после событий 3 января, когда США убили иранского генерала Касема Сулеймани, а Иран ответил ракетным ударом по американской базе в Ираке, даже этих флагов стало не хватать.

Владелец фабрики Гасем Ганджани подчеркнул, что у иранцев нет проблем с американцами, британцами или израильтянами — народ Ирана выступает против властей этих стран.

"У нас есть проблемы с их губернаторами. У нас проблемы с их президентами, с неправильной политикой, которую они ведут. Если люди (в Иране. – Sputnik) сжигают флаги этих стран на разных митингах, это только для того, чтобы выразить свой протест", - заявил он.

Конфликт между США и Ираном

Конфликт двух стран длится уже несколько десятилетий, однако отношения Ирана и США вновь обострились после убийства главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерала Касема Сулеймани.

Он погиб 3 января в результате ракетного удара по Багдаду, приказ был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

В ответ Иран нанес удары по военным базам США в Ираке, сбив по ошибке одной из ракет украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

После этого США усилили санкции против Ирана.