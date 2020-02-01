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Великобритания вышла из ЕС

Свершилось: Великобритания покинула Евросоюз

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вслед за официальным выходом Великобритании из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Вчера вечером, 31 января, в 23:00 по Гринвичу Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза, завершив длившееся 47 лет членство в европейском сообществе, пишет BBC.

"Вслед за официальным выходом Великобритании из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Он был согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit.

В этот период Соединенное Королевство и 27 оставшихся в составе Евросоюза стран продолжат сосуществовать так, будто Великобритания остается членом сообщества.

За время переходного периода стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия и, прежде всего, попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза >>

С 2021 года европейцам будет значительно сложнее получить вид на жительство в Великобритании. Всего на территории Соединенного Королевства, по оценке властей, проживают 3,6 миллиона граждан ЕС. До середины 2021 года им нужно будет подать заявление о статусе жителя, приложив к обращению номер страховки, договор об аренде квартиры или другой документ, подтверждающий, что человек поселился в Британии не позднее 31 декабря 2020 года.

Теги:
политика, выборы, Евросоюз, Евросоюз, Евросоюз, Brexit, Великобритания, Великобритания



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