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Работа такси в Москве

В России вдвое повысят штрафы для таксистов и водителей автобусов

© Sputnik / Максим Блинов
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Штраф в тысячу рублей за езду с неисправными тормозами, две тысячи - за проезд перекрестка на красный свет, и от двух до трех тысяч рублей за поворот или разворот в запрещенном месте для водителя автобуса или такси.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. В России Минтранс предлагает вдвое повысить штрафы для водителей легковых такси и автобусов за ряд нарушений, следует из проекта ведомства, размещенного на портале правовых актов.

"Предлагается установить штраф в одну тысячу рублей вместо нынешних 500 рублей за езду с неисправными тормозами или рулевым управлением, две тысячи рублей вместо тысячи за проезд перекрестка на красный свет, и от двух до трех тысяч рублей за поворот или разворот в запрещенном месте для водителя автобуса или такси (сейчас у всех 1-1,5 тысячи)", - говорится в сообщении.

Также предлагается повысить до 5-10 тысяч рублей штраф для водителя автобуса или такси за вину в ДТП, в котором пострадали люди и нанесены тяжкие и средние увечья, либо лишать прав на срок до двух лет. Сейчас за данные нарушения для всех категорий водителей предусмотрен штраф 2,5-5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок до 1,5 лет.

Предполагается, что новый проект вступит в силу с 1 января следующего года. 

В Приморье мигрантам запретили водить общественный транспорт >>

Напомним, недавно в Приморье иностранцам запретили работать водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов и такси.

Рабочих мест могут лишиться более 300 иностранцев, получивших ранее патент на работу в Приморском крае.

Теги:
штраф, Россия, Россия, таксист, такси, автобусы, автобус, водитель, водители



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