Чудесное исцеление: в Польше слепой мужчина попал в ДТП и прозрел

Януш жил со слепотой до тех пор, пока не попал в автомобильную аварию — на пешеходном переходе его сбила машина.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В польском городе Гожув-Велькопольски с одним из местных жителей произошло настоящее чудо. Мужчина, ослепший двадцать лет назад, после того, как его сбила машина, вновь обрел зрение, пишет издание Mirror.

Януш Горай страдал от аллергической реакции, которая повредила сетчатку правого глаза. Другой же глаз различал только форму и свет.

Facebook / Janusz Góraj Януш Горай

Однажды он попал в аварию — на пешеходном переходе его сбила машина. В результате мужчину госпитализировали с переломом бедра.

Выписавшись из больницы, Януш стал замечать, что к нему постепенно возвращается зрение. Более того, оно стало практически идеальным.

После выздоровления мужчина даже смог устроиться работать охранником в то медицинское учреждение, из которого его выписали.

Между тем врачи не спешат уповать на чудо. По их мнению, зрение могли вернуть лекарства, которые Янушу вводили в больнице. Большая доза антикоагулянтов в сочетании с другими медикаментами могла дать положительный эффект.