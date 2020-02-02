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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Владимир Судец Военно-космических сил России

Модернизированный бомбардировщик Ту-160 совершил первый испытательный полет

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https://uz.sputniknews.ru/world/20200202/13371229/Modernizirovannyy-bombardirovschik-Tu-160-sovershil-pervyy-ispytatelnyy-polet.html

Полет проходил на высоте 1,5 тысячи метров и длился 34 минуты. Самолет предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Модернизированный российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М ("Белый лебедь") осуществил свой первый полет, сообщила пресс-служба компании "Туполев".

Испытания прошли в воскресенье днем.

"На аэродроме КАЗ имени С.П. Горбунова – филиала ПАО "Туполев" состоялся первый полет первого опытного глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, созданного на базе строевого Ту-160", - говорится в сообщении.

Самолетом Ту-160М управлял экипаж под руководством летчика-испытателя Анри Наскидянца.

Полет проходил на высоте 1,5 тысячи километров и длился 34 минуты.

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Во время полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Военно-космических сил России, архивное фото
Министерство обороны РФ
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Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах.

В России бомбардировщик за его грацию называют "Белым лебедем".

В рамках глубокой модернизации Ту-160М получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.

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Теги:
полет, Испытания, Россия, Минобороны РФ, ракетоносцы Ту-160М



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