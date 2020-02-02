Модернизированный бомбардировщик Ту-160 совершил первый испытательный полет

Полет проходил на высоте 1,5 тысячи метров и длился 34 минуты. Самолет предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Модернизированный российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М ("Белый лебедь") осуществил свой первый полет, сообщила пресс-служба компании "Туполев".

Испытания прошли в воскресенье днем.

"На аэродроме КАЗ имени С.П. Горбунова – филиала ПАО "Туполев" состоялся первый полет первого опытного глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, созданного на базе строевого Ту-160", - говорится в сообщении.

Самолетом Ту-160М управлял экипаж под руководством летчика-испытателя Анри Наскидянца.

Полет проходил на высоте 1,5 тысячи километров и длился 34 минуты.

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Во время полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах.

В России бомбардировщик за его грацию называют "Белым лебедем".

В рамках глубокой модернизации Ту-160М получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.