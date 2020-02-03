Super Bowl 2020: как прошел главный матч сезона в Майами

"Супербоул" – самое популярное спортивное события года в США. Нынешний финал, кроме 70 тысяч болельщиков на стадионе, увидели более 100 миллионов телезрителей.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Майами на арене Hard Rock Stadium прошел главный матч сезона по американскому футболу Super Bowl 2020, сообщает Wall Street Journal.

Чемпионом страны по американскому футболу впервые с 1970 года стала команда "Канзас-Сити Чифс", со счетом 31:20 взявшая верх над пятикратным победителем Super Bowl "Сан-Франциско 49".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kai Salzmann (@kaisalzmann) 3 Фев 2020 в 1:17 PST

На сцене также выступили Шакира и Дженнифер Лопес, исполнив свои самые известные танцевальные хиты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Portal Shakira (@portalshakira) 2 Фев 2020 в 10:10 PST

"Супербоул" – самое популярное спортивное события года в США. По предварительным оценкам, нынешний финал, кроме 70 тысяч болельщиков на стадионе, увидели более 100 миллионов телезрителей. Кроме того, президент США Дональд Трамп за 10 миллионов долларов выкупил 30 секунд рекламного времени для показа своего агитационного ролика.