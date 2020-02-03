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James White #28 of the New England Patriots scores the game winning touchdown in overtime against the Atlanta Falcons during Super Bowl 51 at NRG Stadium on February 5, 2017 in Houston, Texas

Super Bowl 2020: как прошел главный матч сезона в Майами

AFP / Timothy A. CLARY
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"Супербоул" – самое популярное спортивное события года в США. Нынешний финал, кроме 70 тысяч болельщиков на стадионе, увидели более 100 миллионов телезрителей.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Майами на арене Hard Rock Stadium прошел главный матч сезона по американскому футболу Super Bowl 2020, сообщает Wall Street Journal.

Чемпионом страны по американскому футболу впервые с 1970 года стала команда "Канзас-Сити Чифс", со счетом 31:20 взявшая верх над пятикратным победителем Super Bowl "Сан-Франциско 49".

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Публикация от Kai Salzmann (@kaisalzmann)

На сцене также выступили Шакира и Дженнифер Лопес, исполнив свои самые известные танцевальные хиты.

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Публикация от Portal Shakira (@portalshakira)

"Супербоул" – самое популярное спортивное события года в США. По предварительным оценкам, нынешний финал, кроме 70 тысяч болельщиков на стадионе, увидели более 100 миллионов телезрителей. Кроме того, президент США Дональд Трамп за 10 миллионов долларов выкупил 30 секунд рекламного времени для показа своего агитационного ролика.

Теги:
матч, Спортсмен, спорт, футбол, Футбол, Дженнифер Лопес, Майами, США, США



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