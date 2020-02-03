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Пять казахстанцев арестованы по подозрению в подготовке терактов

В Казахстане арестовали пятерых подозреваемых в подготовке терактов

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
В мире
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Задержанные были ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Все они придерживаются религиозных взглядов экстремистского толка.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Казахстане задержали пятерых граждан, подозреваемых в подготовке терактов, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Аброр Азимов (в центре), обвиняемый по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании первого Западного окружного военного суда, во время оглашения приговора всем причастным к теракту в метро Санкт-Петербурга.
© Sputnik / Александр Гальперин
Суд вынес приговор основному фигуранту дела о теракте в метро Петербурга

В пресс-службе Комитета нацбезопасности сообщили, что предполагаемых преступников задержали в Караганде и Таразе 27 января.

Все они - последователи "деструктивного религиозного течения" и ранее были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Теракты планировались в местах массового скопления людей. Расследование продолжается.

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Теги:
подозреваемые, арест, теракт, Казахстан



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