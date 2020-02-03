В Казахстане арестовали пятерых подозреваемых в подготовке терактов

Задержанные были ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Все они придерживаются религиозных взглядов экстремистского толка.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Казахстане задержали пятерых граждан, подозреваемых в подготовке терактов, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

В пресс-службе Комитета нацбезопасности сообщили, что предполагаемых преступников задержали в Караганде и Таразе 27 января.

Все они - последователи "деструктивного религиозного течения" и ранее были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Теракты планировались в местах массового скопления людей. Расследование продолжается.