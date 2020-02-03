Ему 20, недавно вышел из тюрьмы — что известно о совершившем теракт в Лондоне

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. 20-летний Судеш Амман, застреленный полицией после нападения на людей в Лондоне с ножом, был недавно освобожден из тюрьмы.
Молодой человек отбывал срок за содействие ИГ*, пишет The Sunday Times. Он сел за решетку в 2018 году после того, как признался в совершении 13 террористических преступлений.
Изначально он должен был отсидеть три года и четыре месяца, однако на свободе Амман оказался после отбытия только половины срока. И за неделю до преступления.
London: Terrorist who went on stabbing spree wanted girlfriend to behead her parents, thought raping Yazidi women permissible per Quranhttps://t.co/1O62GmcPJW— OpIndia.com (@OpIndia_com) February 3, 2020
Вооруженный ножом молодой человек напал на прохожих в воскресенье вечером на Стрэтэм-Хай-роуд. Злоумышленника тут же ликвидировали полицейские.
Large police presence in #Streatham - air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. pic.twitter.com/USWfauyM3o— Dan Smith (@DanSmithNews) February 2, 2020
Ранения получили три человека, их госпитализировали. Полиция заявила, что на теле нападавшего нашли муляж взрывного устройства.
За террористом в момент атаки велась слежка, поскольку полиция считала, что он может представлять угрозу для общества, но для того, чтобы держать его в тюрьме, не было достаточных юридических оснований.
* ИГ (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.