19:45 03 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск

Ему 20, недавно вышел из тюрьмы — что известно о совершившем теракт в Лондоне

© Sputnik / Алекс Макнотон
В мире
Получить короткую ссылку
78 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1337/99/13379948.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200203/13380025/SMI-o-sovershivshem-terakt-v-Londone--emu-20-nedavno-vyshel-iz-tyurmy.html

Он активно продвигал идеи ИГ* в сосетях, призывал свою подругу казнить родителей, а в ноябре 2018 был арестован за распространение и хранение террористических документов.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. 20-летний Судеш Амман, застреленный полицией после нападения на людей в Лондоне с ножом, был недавно освобожден из тюрьмы.

Молодой человек отбывал срок за содействие ИГ*, пишет The Sunday Times. Он сел за решетку в 2018 году после того, как признался в совершении 13 террористических преступлений.

Изначально он должен был отсидеть три года и четыре месяца, однако на свободе Амман оказался после отбытия только половины срока. И за неделю до преступления.

Вооруженный ножом молодой человек напал на прохожих в воскресенье вечером на Стрэтэм-Хай-роуд. Злоумышленника тут же ликвидировали полицейские.

Ранения получили три человека, их госпитализировали. Полиция заявила, что на теле нападавшего нашли муляж взрывного устройства.

За террористом в момент атаки велась слежка, поскольку полиция считала, что он может представлять угрозу для общества, но для того, чтобы держать его в тюрьме, не было достаточных юридических оснований.

* ИГ (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

Теги:
ИГ, Лондон, теракт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии
Мишустин в Алматы рассказал о билетах в музеи и пенсиях для граждан ЕАЭС
"Интересы миллионов людей": Мишустин о пенсиях для граждан ЕАЭС — видео
Китайский коронавирус - обновленная информация
Китайский коронавирус: как выявить недуг и уберечься от болезни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться