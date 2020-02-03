Ему 20, недавно вышел из тюрьмы — что известно о совершившем теракт в Лондоне

Он активно продвигал идеи ИГ* в сосетях, призывал свою подругу казнить родителей, а в ноябре 2018 был арестован за распространение и хранение террористических документов.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. 20-летний Судеш Амман, застреленный полицией после нападения на людей в Лондоне с ножом, был недавно освобожден из тюрьмы.

Молодой человек отбывал срок за содействие ИГ*, пишет The Sunday Times. Он сел за решетку в 2018 году после того, как признался в совершении 13 террористических преступлений.

Изначально он должен был отсидеть три года и четыре месяца, однако на свободе Амман оказался после отбытия только половины срока. И за неделю до преступления.

London: Terrorist who went on stabbing spree wanted girlfriend to behead her parents, thought raping Yazidi women permissible per Quranhttps://t.co/1O62GmcPJW — OpIndia.com (@OpIndia_com) February 3, 2020

Вооруженный ножом молодой человек напал на прохожих в воскресенье вечером на Стрэтэм-Хай-роуд. Злоумышленника тут же ликвидировали полицейские.

Large police presence in #Streatham - air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. pic.twitter.com/USWfauyM3o — Dan Smith (@DanSmithNews) February 2, 2020

Ранения получили три человека, их госпитализировали. Полиция заявила, что на теле нападавшего нашли муляж взрывного устройства.

За террористом в момент атаки велась слежка, поскольку полиция считала, что он может представлять угрозу для общества, но для того, чтобы держать его в тюрьме, не было достаточных юридических оснований.

* ИГ (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.