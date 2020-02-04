Стал известен уровень смертности от коронавируса

На данный момент Пекин принимает все необходимые меры для профилактики и предотвращения распространения вируса.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет RT.

"Несмотря на то что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая — всего 2,1%, что значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония. — RT) и ближневосточный респираторный синдром (MERS)", — говорится в сообщении.

Она также подчеркнула, что Пекин принимает все необходимые меры для профилактики и предотвращения распространения вируса.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

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Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, умерли более 360 пациентов.

Еще почти 150 человек заболели вне КНР, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.