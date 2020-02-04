Яркий дебют: рисунок 16-летней россиянки попал на обложку журнала Vogue

Шестнадцатилетняя девушка из города Чайковский в Пермском крае стала самым юным автором цифровой обложки Vogue. Она нарисовала портрет певицы Билли Айлиш.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Автором одной из обложек мартовского номера американской версии журнала Vogue стала российская школьница Анастасия Ковтун.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Russia (@voguerussia) 3 Фев 2020 в 2:13 PST

Журнал предложил 16-летней жительнице города Чайковский (Пермский край) нарисовать для обложки американскую певицу Билли Айлиш.

Отмечается, что артистка сама выбрала рисунок россиянки из нескольких вариантов.

Как отметило издание, девушка сначала не поверила, когда с ней связалась пресс-служба Vogue. Даже пришлось высылать Ковтун доказательства — отсканированный заголовок журнала и перевод на русский.

Vogue рассказывает об "Инстаграме" Насти Ковтун: "В нем просто написано: "Мне 16 и я люблю рисовать".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nastya kOvtun (@kovtunnnastya) 19 Янв 2020 в 12:57 PST

Девушка рассказала изданию, что часто рисует свою любимую певицу, но скорее для себя, а не для соцсетей.

Билли Айлиш поставила 15 лайков под публикациями россиянки.