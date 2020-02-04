Россия эвакуирует из Ухани несколько граждан стран СНГ

Российский борт готов забрать из Ухани граждан Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также студентов из Армении, которые отстали от своего рейса.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Россия намерена эвакуировать из Ухани и провинции Хубэй не только своих граждан, но и некоторых граждан стран СНГ. Об этом заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Он отметил, что в числе эвакуируемых - граждане Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также студенты из Армении - те, кто отстал от своих рейсов.

"Кого-то везем, конечно, кого можем взять. Здесь проблема упирается не в наше желание, а в наши возможности, к сожалению, можем взять не всех, потому что просто не вмещаются", - объяснил посол.

Денисов отметил, что страны СНГ также активно занимаются эвакуацией своих граждан. В частности, несколько дней назад Казахстан вывез из Уханя не только 83 своих соотечественника. На борт также взяли 18 граждан Кыргызстана, пять граждан Беларуси и одного гражданина Армении.

"Правда, кыргызов они взяли, но несколько своих остались, я не исключаю, что и мы будем добирать каких-то наших людей, поэтому никакая наша работа не прекращается, мы продолжаем быть на связи с теми, кто остался. Плюс с друзьями нашими из СНГ есть проблема, как и с нашими (гражданами. – Sputnik), с карантином - то есть они бы уехали, но их пугает двухнедельный карантин, хотя наверняка будут обеспечены нормальные бытовые условия для тех людей, которые будут готовы его пройти", - сказал Денисов.

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 20 623 человек. Число скончавшихся - 427.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские учены утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.