Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Первое место занял Казахстан, третье - Беларусь, четвертое - Украина. При составлении рейтинга использовали данные стоимости бензина с октановым числом 95 за январь 2020-го.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Россия оказалась на втором месте в рейтинге самого дешевого топлива на территории Европы, говорится в исследовании РИА Новости.

В 2019-м среднегодовая цена нефти снизилась, что произошло впервые за три года. Так, продукция марки Brent стала дешевле на 9,2%, опустившись до 64,3 доллара за баррель. При этом в начале 2020-го стоимость нефти была выше, чем в начале 2019-го.

Так как сырье за год подорожало, розничная цена моторного топлива в большинстве стран Европы на начало 2020-го также подскочила. При этом авторы исследования отмечают, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.

При составлении рейтинга использовалась статистика стран Европы по ценам на бензин с октановым числом 95. Изменение стоимости топлива рассчитано в национальной валюте.

Первое место в рейтинге по дешевизне топлива занял Казахстан. При пересчете на российскую валюту литр 95-го бензина составит 27,7 рубля.

Второе место заняла Россия, где литр обойдется в 45,8 рубля. Замкнула тройку Беларусь - здесь за литр бензина придется заплатить 51 рубль.

А, вот, самый дорогой бензин оказался в Нидерландах — 117,7 рубля за литр.