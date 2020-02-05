Назван самый красивый мужчина в мире - фото

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Список самых красивых мужчин в мире был составлен с применением новейших компьютерных методов картографирования, сообщает The Sun.

Черты лиц прошли проверку на соответствие "золотому сечению" — математической формуле, придуманной древними греками.

Самым красивым человеком стал актер Роберт Паттинсон. Алгоритм посчитал на 92,15 процента соответствующим "золотому сечению".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Robert Pattinson (@robertpattinsonofficial) 6 Дек 2019 в 8:33 PST

Голливудский актер Генри Кавилл - 91,64 процента от идеала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Henry Cavill (@henrycavill) 26 Авг 2019 в 10:32 PDT

Третий результат по подсчетам системы принадлежит актеру и бывшему возлюбленному Ирины Шейк Брэдли Куперу. Черты его лица соответствуют "идеальным" на 91,08 процента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bradley Cooper (@bradleycooper0fficial) 1 Окт 2019 в 8:46 PDT

Четвертым в рейтинге стал любимец многих женщин Брэд Питт. Его результат - 90,51 процента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brad Pitt (@bradpittofflcial) 18 Янв 2020 в 9:57 PST

Пятое место у Джорджа Клуни с 89,91 процентами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от George Clooney (@georgeclooneynews) 15 Июл 2019 в 8:35 PDT

Следующим по списку идет актер Хью Джекмен с 89,64 процентами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mulan (@mulan_1998) 1 Сен 2014 в 6:01 PDT

А вот знаменитый футболист Дэвид Бекхэм оказался "идеален" на 88,96 процента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 14 Янв 2020 в 3:56 PST

Актер Идрис Эльба - 88,01 процент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Idris Elba (@idriselba) 23 Янв 2020 в 4:04 PST

Рэпер Канье Уэст оказался на предпоследней строчке с цифрой 87,94 процента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kanye West (@kanyewestt_official) 23 Сен 2019 в 2:31 PDT

В 2019-м Райана Гослинга называли самым "идеальным". Однако в этом году он набрал меньше всех - 87,48 процента.