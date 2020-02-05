Назван самый красивый мужчина в мире - фото

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Список самых красивых мужчин в мире был составлен с применением новейших компьютерных методов картографирования, сообщает The Sun.
Черты лиц прошли проверку на соответствие "золотому сечению" — математической формуле, придуманной древними греками.
Самым красивым человеком стал актер Роберт Паттинсон. Алгоритм посчитал на 92,15 процента соответствующим "золотому сечению".
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Голливудский актер Генри Кавилл - 91,64 процента от идеала.
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Третий результат по подсчетам системы принадлежит актеру и бывшему возлюбленному Ирины Шейк Брэдли Куперу. Черты его лица соответствуют "идеальным" на 91,08 процента.
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Четвертым в рейтинге стал любимец многих женщин Брэд Питт. Его результат - 90,51 процента.
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Пятое место у Джорджа Клуни с 89,91 процентами.
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Следующим по списку идет актер Хью Джекмен с 89,64 процентами.
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А вот знаменитый футболист Дэвид Бекхэм оказался "идеален" на 88,96 процента.
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Актер Идрис Эльба - 88,01 процент.
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Рэпер Канье Уэст оказался на предпоследней строчке с цифрой 87,94 процента.
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В 2019-м Райана Гослинга называли самым "идеальным". Однако в этом году он набрал меньше всех - 87,48 процента.
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