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Роберт Паттинсон

Назван самый красивый мужчина в мире - фото

© AFP 2018 / David Livingston
В мире
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Черты лиц прошли проверку на соответствие "золотому сечению" — математической формуле, придуманной древними греками.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Список самых красивых мужчин в мире был составлен с применением новейших компьютерных методов картографирования, сообщает The Sun.

Черты лиц прошли проверку на соответствие "золотому сечению" — математической формуле, придуманной древними греками.

Самым красивым человеком стал актер Роберт Паттинсон. Алгоритм посчитал на 92,15 процента соответствующим "золотому сечению".

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Публикация от Robert Pattinson (@robertpattinsonofficial)

Голливудский актер Генри Кавилл - 91,64 процента от идеала. 

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Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)

Третий результат по подсчетам системы принадлежит актеру и бывшему возлюбленному Ирины Шейк Брэдли Куперу. Черты его лица соответствуют "идеальным" на 91,08 процента.

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Публикация от Bradley Cooper (@bradleycooper0fficial)

Четвертым в рейтинге стал любимец многих женщин Брэд Питт. Его результат - 90,51 процента. 

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Публикация от Brad Pitt (@bradpittofflcial)

Пятое место у Джорджа Клуни с 89,91 процентами.

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Публикация от George Clooney (@georgeclooneynews)

Следующим по списку идет актер Хью Джекмен с 89,64 процентами.

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Публикация от Mulan (@mulan_1998)

А вот знаменитый футболист Дэвид Бекхэм оказался "идеален" на 88,96 процента.

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Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

Актер Идрис Эльба -  88,01 процент.

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Публикация от Idris Elba (@idriselba)

Рэпер Канье Уэст оказался на предпоследней строчке с цифрой 87,94 процента.

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Публикация от Kanye West (@kanyewestt_official)

В 2019-м Райана Гослинга называли самым "идеальным". Однако в этом году он набрал меньше всех - 87,48 процента.

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Публикация от Ryan Gosling Non Official (@ryangoslingnonoff)

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