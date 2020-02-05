В России появится официальная "минута молчания" 22 июня

Проводить ее предлагается в 12.15 по московскому времени - именно в это время жители СССР получили сообщение о начале Великой Отечественной войны.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о Всероссийской минуте молчания 22 июня — день начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Минуту молчания предлагается проводить в 12.15 по московскому времени.

Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.

Как отмечается, всероссийская минута молчания должна послужить миру напоминанием об агрессии против СССР и о стойкости его народов в борьбе с фашизмом.

"Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй Мировой войне", - говорится в пояснительной записке.

По словам одного из авторов инициативы, депутата Ирины Яровой, 12.15 — "время, которое во всех часовых поясах соединяет страну и позволит почувствовать это особое единение, эту особую пронзительную боль и память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны".