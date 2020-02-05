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Узбекистан сможет выдвигать фильмы на премию Оскар

Оскар 2020: "список победителей" по ошибке опубликовали в интернете

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https://uz.sputniknews.ru/world/20200205/13397945/Oskar-2020-spisok-pobediteley-po-oshibke-opublikovali-v-internete.html

Публикацию удалили, однако список победителей очень похож на правду. Люди уже успели возмутиться, но Академия уверяет, что это был лишь прогноз фанатов.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В сеть случайно выложили прогнозы на "Оскар". Соответствующий пост появился во вторник в Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Позднее публикация исчезла со страницы. Академия назвала случившееся ошибкой и позднее написала, что на удаленной картинке были отображены лишь ожидания зрителей.

На церемонии вручения наград Оскар
© Flickr / Prayitno
"Оскар-2020": почему список номинантов разочаровал людей

Тем не менее, в посте было указано, что награду за лучшую режиссерскую работу получит Сэм Мендес (фильм "1917"), лучшим актером станет Хоакин Феникс за роль "Джокера", звание лучшей актрисы получит Рене Зельвегер за роль в фильме "Джуди", а южнокорейская лента "Паразиты" станет лучшим фильмом года.

92-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля. Мероприятие пройдет без ведущего уже второй год подряд.

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Теги:
США, победители, кинопремия, актер, Оскар



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