Оскар 2020: "список победителей" по ошибке опубликовали в интернете

Публикацию удалили, однако список победителей очень похож на правду. Люди уже успели возмутиться, но Академия уверяет, что это был лишь прогноз фанатов.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В сеть случайно выложили прогнозы на "Оскар". Соответствующий пост появился во вторник в Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук.

not the academy tweeting their own "predictions" for the oscars... pic.twitter.com/y63acMGQvk — alina (@loversinfilm) February 4, 2020

Позднее публикация исчезла со страницы. Академия назвала случившееся ошибкой и позднее написала, что на удаленной картинке были отображены лишь ожидания зрителей.

Тем не менее, в посте было указано, что награду за лучшую режиссерскую работу получит Сэм Мендес (фильм "1917"), лучшим актером станет Хоакин Феникс за роль "Джокера", звание лучшей актрисы получит Рене Зельвегер за роль в фильме "Джуди", а южнокорейская лента "Паразиты" станет лучшим фильмом года.

92-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля. Мероприятие пройдет без ведущего уже второй год подряд.