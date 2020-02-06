Гимнастка Александра Солдатова госпитализирована после попытки суицида

Помимо телесных повреждений, у девушки диагностирована булимия. На данный момент в палату к ней не впускают в связи с тяжелым состоянием.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Известная российская гимнастка, трехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы Александра Солдатова пыталась покончить с собой, сообщает агентство "Москва" источник в оперативных службах.

"Девушку госпитализировали в столичную больницу с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает", - говорится в сообщении.

В настоящее время спортсменка находится в больнице. Медики запретили пускать в палату к девушке из-за ее тяжелого состояния.

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Напомним, Александра Солдатова - российская гимнастка, член сборной команды России, трехкратная чемпионка мира в командном зачете 2014, 2015, и 2018 гг., чемпионка мира в упражнении с лентой, трехкратная чемпионка Европы в командном зачете 2015, 2017 и 2019 гг., чемпионка России в индивидуальном многоборье.