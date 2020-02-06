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Абхазия закрыла въезд для граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Временные ограничения на въезд мигрантов на территорию Абхазии ввели на КПП "Псоу" и "Ингур" во вторник.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Абхазия временно ограничила въезд на свою территорию для граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Кореи и Китая.

Ограничение на въезд мигрантов и лиц, приравненных к мигрантам, связано с обширным распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на главу Миграционной службы Андрея Бобуа.

Изменения были введены на КПП "Псоу" и "Ингур" во вторник.

"Мигранты у нас также есть из Армении и южноафриканских стран, но мы решили не вводить ограничения, так как очагов заболевания там не обнаружено", – заявил глава Миграционной службы Андрей Бобуа.

Въезд для названных категорий граждан в Абхазию будет ограничен до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не снимет чрезвычайную ситуацию.

Между тем временные меры не затрагивают, к примеру, граждан России, ДНР, ЛНР и Украины.

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 28 262 человек. Число скончавшихся - 565.

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Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские учены утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

Тема:
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Теги:
въезд, запрет, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Абхазия, коронавирус



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