Тайна, покрытая мраком: у шведской армии украли два военных внедорожника

Два бронированных автомобиля типа RG-32 угнали из расположения командно-контрольного полка вооруженных сил Швеции в городе Энчепинг.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. В Швеции со складского помещения вооруженных сил похитили два военных внедорожника, сообщает местное издание SVT.

Вес бронированных автомобилей типа RG-32 составлял почти семь тонн каждый.

Загадочный инцидент произошел в городе Энчепинг на северо-западнее Стокгольма. Пропажу вооруженные силы обнаружили в среду днем.

Полиция исследовала место преступления, однако никаких улик найдено не было.

Тогда машины объявили в общенациональный розыск - о краже сообщили всем полицейским участкам и даже таможням.

Утром в четверг один из похищенных автомобилей нашли у города Вестерос. Как отмечается, в угнанных транспортных средствах не было оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.

Utanför ett ålderdomshem i Västerås😏 pic.twitter.com/d8c4IiNOFk — pony without a purpose (@pomoponny) February 6, 2020

Пока у полиции нет подозреваемых. Вместе с тем, правоохранители попросили вернуть машины обратно.

"Это очень ценное транспортное средство, которое министерство обороны хотело бы получить обратно", - заявил представитель полиции Юнас Эрунен.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.