Тайна, покрытая мраком: у шведской армии украли два военных внедорожника

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. В Швеции со складского помещения вооруженных сил похитили два военных внедорожника, сообщает местное издание SVT.
Вес бронированных автомобилей типа RG-32 составлял почти семь тонн каждый.
Denel vehicles and weapons going to Namibia #RG32M #SDROW https://t.co/CFreBnCkpf pic.twitter.com/PrfHFkfn1m— defenceWeb (@defenceWeb_Afr) January 19, 2017
Загадочный инцидент произошел в городе Энчепинг на северо-западнее Стокгольма. Пропажу вооруженные силы обнаружили в среду днем.
Полиция исследовала место преступления, однако никаких улик найдено не было.
Тогда машины объявили в общенациональный розыск - о краже сообщили всем полицейским участкам и даже таможням.
Утром в четверг один из похищенных автомобилей нашли у города Вестерос. Как отмечается, в угнанных транспортных средствах не было оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.
Utanför ett ålderdomshem i Västerås😏 pic.twitter.com/d8c4IiNOFk— pony without a purpose (@pomoponny) February 6, 2020
Пока у полиции нет подозреваемых. Вместе с тем, правоохранители попросили вернуть машины обратно.
"Это очень ценное транспортное средство, которое министерство обороны хотело бы получить обратно", - заявил представитель полиции Юнас Эрунен.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.