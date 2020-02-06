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Автомобиль RG32M. Архивное фото

Тайна, покрытая мраком: у шведской армии украли два военных внедорожника

© CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / RG32M BAE Systems Light Armoured Vehicle
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Два бронированных автомобиля типа RG-32 угнали из расположения командно-контрольного полка вооруженных сил Швеции в городе Энчепинг.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. В Швеции со складского помещения вооруженных сил похитили два военных внедорожника, сообщает местное издание SVT.

Вес бронированных автомобилей типа RG-32 составлял почти семь тонн каждый.

Загадочный инцидент произошел в городе Энчепинг на северо-западнее Стокгольма. Пропажу вооруженные силы обнаружили в среду днем.

Полиция исследовала место преступления, однако никаких улик найдено не было.

Тогда машины объявили в общенациональный розыск - о краже сообщили всем полицейским участкам и даже таможням.

Утром в четверг один из похищенных автомобилей нашли у города Вестерос. Как отмечается, в угнанных транспортных средствах не было оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.

Пока у полиции нет подозреваемых. Вместе с тем, правоохранители попросили вернуть машины обратно.

"Это очень ценное транспортное средство, которое министерство обороны хотело бы получить обратно", - заявил представитель полиции Юнас Эрунен.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Теги:
автомобили, кража, Армия, Швеция



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