Эдельгериев рассказал, как сохранить воду ледников Памира и Кавказа

Вопрос о таянии ледников Памира затронул на пресс-конференции специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Вопросом таяния ледников плотно занимается Росгидромет, рассказал специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"В прошлом году Росгидрометом организованы поездки по ледникам Кавказа и была произведена фиксация уменьшения объема ледников", - сообщил Эдельгериев.

Он добавил, что на настоящий момент не существует технологии, которая препятствовала бы таянию ледников.

Эдельгериев отметил, что изменение климата - общая проблема, которой страны пытаются воспрепятствовать сообща.

"На сегодняшний день, как я вижу, нужно начинать накапливать эту воду, потому что среднегодовая сумма осадков практически не изменилась", - отметил эксперт.

Также представитель президента Российской Федерации по вопросам климата рассказал о свежем исследовании, согласно которому по расчетам до 2100 года могут растаять все ледники, включая арктическую шапку.