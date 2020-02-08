Массовые беспорядки в Казахастане: есть погибшие и раненые

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Масанчи Кордайского района Жамбылской области, сообщает Sputnik Казахстан.

Как заявил на брифинге глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, в результате происшествия 8 человек погибли, еще 40 – пострадали. Среди раненых – сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что в массовой драке участвовали 70 человек из села Масанчи. К ним присоединились еще 300 человек из других сел.

На место прибыли сотрудники Кордайского РОВД. Некоторые участники беспорядков снимали происходящее на видео и размещали в соцсетях.

Согласно информации, это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников потасовки. В результате из соседних населенных пунктов приехали сотни людей.

Для обеспечения общественного порядка в Масанчи были отправлены дополнительные силы полиции. Между тем, участники драки оказали сопротивление сотрудникам полиции, отказываясь подчиняться законным требованиям представителей правоохранительных органов.В ход пошли металлические предметы, камни, оружие. Беспорядки охватили села Аухатты и Булан-Батыр.

По предварительным данным, в результате хулиганских действий и поджогов повреждено более 30 частных домов, 15 торговых объектов, 23 автомобиля.

На дорогах были выставлены блок-посты. Конфликт уже локализован, 47 человек задержаны, у них изъято два охотничьих ружья.

Сейчас ведется осмотр места происшествия. Сформирована следственно-оперативная группа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с официальным заявлением, поручив создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и распорядился помочь с организацией похорон.