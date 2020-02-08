14:22 08 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Полицейские Казахстана. Архивное фото.

Массовые беспорядки в Казахастане: есть погибшие и раненые

© Sputnik / Анатолий Устиненко
В мире
Получить короткую ссылку
413 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1341/58/13415871.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200208/13415920.html

Участники драки оказали сопротивление сотрудникам полиции Казахстана, отказываясь подчиняться законным требованиям представителей правоохранительных органов. В ход пошли металлические предметы, камни, оружие.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Масанчи Кордайского района Жамбылской области, сообщает Sputnik Казахстан.

Как заявил на брифинге глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, в результате происшествия 8 человек погибли, еще 40 – пострадали. Среди раненых – сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что в массовой драке участвовали 70 человек из села Масанчи. К ним присоединились еще 300 человек из других сел.

На место прибыли сотрудники Кордайского РОВД. Некоторые участники беспорядков снимали происходящее на видео и размещали в соцсетях.

Согласно информации, это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников потасовки. В результате из соседних населенных пунктов приехали сотни людей.

Для обеспечения общественного порядка в Масанчи были отправлены дополнительные силы полиции. Между тем, участники драки оказали сопротивление сотрудникам полиции, отказываясь подчиняться законным требованиям представителей правоохранительных органов.В ход пошли металлические предметы, камни, оружие. Беспорядки охватили села Аухатты и Булан-Батыр.

По предварительным данным, в результате хулиганских действий и поджогов повреждено более 30 частных домов, 15 торговых объектов, 23 автомобиля.

На дорогах были выставлены блок-посты. Конфликт уже локализован, 47 человек задержаны, у них изъято два охотничьих ружья.

Сейчас ведется осмотр места происшествия. Сформирована следственно-оперативная группа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с официальным заявлением, поручив создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и распорядился помочь с организацией похорон.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Среди служебных собак - четвероногие таких пород как немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка, русский спаниель, лабрадор (на фото) и бельгийская овчарка.
Камикадзе Шварц и следопыт Зорро: будни четвероногих борцов с преступностью
Топ-10 смертельно опасных городов Европы: первые три места за Литвой
"Топ-10 смертельно опасных городов Европы": первые три места за Литвой
Демографические данные на январь 2020 года
Население Узбекистана: рождаемость, миграция и число браков

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться