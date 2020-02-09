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Военнослужащие спецподразделения вооруженных сил Тайланда покидают место перестрелки

В Таиланде ликвидировали военнослужащего, устроившего стрельбу

REUTERS / Athit Perawongmetha
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Стрелок был убит в торговом центре Terminal 21 города Накхонратчасима на северо-востоке страны, где скрывался более 17 часов.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Полиция Таиланда ликвидировала сержанта армии, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима, в результате которой погибли несколько десятков человек. Об этом сообщает местное издание The Bangkok Times.

Отмечается, что злоумышленник был убит в торговом центре Terminal 21, где он скрывался от полицейских более 17 часов.

Начальник национальной полиции Пол Ген Чактип Чайинда подтвердил ликвидацию стрелка.

Личность преступника установлена — это 32-летний младший офицер Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак.

Напомним, в субботу вооруженный военнослужащий устроил массовую стрельбу в городе Накхонратчасима. Изначально преступник начал стрелять на военной базе, где убил трех человек. После он угнал из своей части военный внедорожник и проехал на нем по городу, стреляя по прохожим. Приехав к торговому центру Terminal 21, мужчина взял в заложники 16 человек. 

Все свои действия он комментировал в Facebook, позднее его аккаунт был удален.

По последним данным, погибли 27 человек, включая бойцов спецназа, мирных жителей и самого преступника. Ранения получили 57 человек, из них - 45 уже выписаны из больницы.

Как позднее заявил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча, мотивом сержанта сухопутных войск Таиланда стал бытовой конфликт.

"Мотив? Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома", — заявил премьер.

Он добавил, что разбираться в деталях конфликта будет командование сухопутных войск.

Теги:
торговый центр, стрельба, Таиланд



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