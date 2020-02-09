В Таиланде ликвидировали военнослужащего, устроившего стрельбу

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Полиция Таиланда ликвидировала сержанта армии, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима, в результате которой погибли несколько десятков человек. Об этом сообщает местное издание The Bangkok Times.
Отмечается, что злоумышленник был убит в торговом центре Terminal 21, где он скрывался от полицейских более 17 часов.
คลิปเบื้องหลังปฏิบัติการล้อมจับ จ่าสิบเอกคลั่ง #กราดยิงโคราช นำทีมโดย ผบ.ตร. จักรทิพย์ มาบัญชาการด้วยตนเอง#ไทยรัฐ pic.twitter.com/BPW2VXzZCZ— Thairath_News (@Thairath_News) February 9, 2020
Начальник национальной полиции Пол Ген Чактип Чайинда подтвердил ликвидацию стрелка.
Личность преступника установлена — это 32-летний младший офицер Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак.
Thailand shooting: Soldier who killed 26 is shot dead pic.twitter.com/gU2hVNhGRI— София Гроссу (@GrossuSofiya) February 9, 2020
Напомним, в субботу вооруженный военнослужащий устроил массовую стрельбу в городе Накхонратчасима. Изначально преступник начал стрелять на военной базе, где убил трех человек. После он угнал из своей части военный внедорожник и проехал на нем по городу, стреляя по прохожим. Приехав к торговому центру Terminal 21, мужчина взял в заложники 16 человек.
This CCTV footage shows the rogue Thai soldier in the shopping mall. #Thailand pic.twitter.com/9qvxs2Ijoa— BANDIT XRAY 🇺🇸 ⚔ (@BANDIT_XRAY) February 8, 2020
Все свои действия он комментировал в Facebook, позднее его аккаунт был удален.
По последним данным, погибли 27 человек, включая бойцов спецназа, мирных жителей и самого преступника. Ранения получили 57 человек, из них - 45 уже выписаны из больницы.
Thai soldier has been shot dead after killing at least 21 people in a gun rampage inside a shopping mall after becoming angry at a financial dispute. #Thailand #Thailandshooting #PrayForThailand #Korat #koratshooting #PrayforKorat #NewsAlert #ThaiShooting pic.twitter.com/bkqwOaE6ZC— First India (@thefirstindia) February 9, 2020
Как позднее заявил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча, мотивом сержанта сухопутных войск Таиланда стал бытовой конфликт.
"Мотив? Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома", — заявил премьер.
Он добавил, что разбираться в деталях конфликта будет командование сухопутных войск.