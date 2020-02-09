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Высокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта Арктика – 2015

Россия обвинила Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

© Sputnik / Александр Ковалев
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200209/13421135/Rossiya-obvinila-Norvegiyu-v-narushenii-dogovora-o-Shpitsbergene.html

Москва упрекнула Осло в несправедливом распределении лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа на архипелаге.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Осло нарушает правовой режим, установленный договором об архипелаге Шпицбергене 1920 года, заявило посольство РФ в Норвегии.

По мнению российской стороны, на полярном архипелаге "накопились проблемы".

"Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (главы МИД наших стран обсуждали их в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) Сергею Лаврову пришлось направить соответствующее послание Ине Эриксен Серейде (главе МИД Норвегии. – Sputnik)", – написало посольство России в Facebook.

Между тем в диппредставительстве отметили, что Россия не ставит под сомнение норвежский суверенитет над архипелагом.

Однако напомнили, что Шпицберген "не является исконно норвежской территорией", так как Осло получило архипелаг на условиях, прописанных в Шпицбергенском трактате 1920 года.

В посольстве РФ уточнили, о каких именно "проблемах" идет речь. Норвегии ставят в укор нанесение участков, а также распределение лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.

В частности, российские компании "фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки". Подобная ситуация складывается и с минеральными ресурсами, добавили в диппредставительстве.

Россия призвала Норвегию провести переговоры и консультации для разрешения сложившейся ситуации.

Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Он имеет особый международно-правовой статус.

По трактату 1920-го Норвегия получила суверенитет над территорией. Однако государства-участники договора могут эксплуатировать естественные ресурсы и территориальные воды.

На сегодняшний день кроме Норвегии на архипелаге присутствует только Россия.

Теги:
Норвегия, Россия



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