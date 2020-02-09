Россия обвинила Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Осло нарушает правовой режим, установленный договором об архипелаге Шпицбергене 1920 года, заявило посольство РФ в Норвегии.
По мнению российской стороны, на полярном архипелаге "накопились проблемы".
"Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (главы МИД наших стран обсуждали их в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) Сергею Лаврову пришлось направить соответствующее послание Ине Эриксен Серейде (главе МИД Норвегии. – Sputnik)", – написало посольство России в Facebook.
Между тем в диппредставительстве отметили, что Россия не ставит под сомнение норвежский суверенитет над архипелагом.
Однако напомнили, что Шпицберген "не является исконно норвежской территорией", так как Осло получило архипелаг на условиях, прописанных в Шпицбергенском трактате 1920 года.
"Scientists Brave Arctic Perils for Climate Science" AKA coring the undisturbed glacial lakes of Svalbard is tough work --> New Map https://t.co/Llo7cXzXuX via @NatGeo #WorkAtNatGeo pic.twitter.com/mITAwurO7h— Riley D. Champine (@rileydchampine) November 15, 2017
В посольстве РФ уточнили, о каких именно "проблемах" идет речь. Норвегии ставят в укор нанесение участков, а также распределение лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.
В частности, российские компании "фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки". Подобная ситуация складывается и с минеральными ресурсами, добавили в диппредставительстве.
Россия призвала Норвегию провести переговоры и консультации для разрешения сложившейся ситуации.
Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Он имеет особый международно-правовой статус.
#фотомир Немного о местной красоте в #Баренцбург, #Шпицберген Litt om lokal skjønnhet i #Barentsburg, #Spitsbergen pic.twitter.com/Nqz8bdsy5n— Генконсульство РФ (@SpitsbergenRF) June 27, 2016
По трактату 1920-го Норвегия получила суверенитет над территорией. Однако государства-участники договора могут эксплуатировать естественные ресурсы и территориальные воды.
На сегодняшний день кроме Норвегии на архипелаге присутствует только Россия.
Российский научный центр на архипелаге Шпицберген начнет свою работу в 2016 году. pic.twitter.com/qOUnxnuIYP— Время Арктики (@VremyaArktiki) September 14, 2015