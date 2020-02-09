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Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020

Самолет с 94 пассажирами совершил жесткую посадку в Усинске - кадры ЧП

© Foto : ГУ МЧС России по Республике Коми
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200209/13426679/Samolet-s-94-passazhirami-sovershil-zhestkuyu-posadku-v-Usinske---kadry-ChP.html

При заходе на посадку у самолета произошли проблемы с шасси, в момент соприкосновения с землей. Лайнер ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу и приземлился на "брюхо".

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Рейс авиакомпании UTair направлением Москва – Усинск сел прямо на брюхо в аэропорту Усинска. Об этом передает местное издание "Усинск Онлайн".

На борту находились 94 пассажира, никто не погиб.

Как рассказали пассажиры, при посадке был сильный ветер. Из-за него в метре от земли оторвало шасси. Лайнер проскользил по льду на брюхе. А остановиться смог только в конце полосы. При этом передняя часть самолета ушла в сугроб.

Позднее один из пассажиров выложил в сеть кадры аварийной посадки из салона самолета.

Сообщается, что люди спокойно спустились по надувным трапам. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, так как из самолета начал вытекать керосин.

"Эвакуация прошла штатно. Быстро все среагировали", - рассказал один из пассажиров рейса.

Во время жесткой посадки пострадала одна женщина. Она с травмой колена обратилась в медпункт.

Ведется расследование инцидента.

Теги:
аварийная посадка, самолет, Россия



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