Самолет с 94 пассажирами совершил жесткую посадку в Усинске - кадры ЧП

При заходе на посадку у самолета произошли проблемы с шасси, в момент соприкосновения с землей. Лайнер ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу и приземлился на "брюхо".

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Рейс авиакомпании UTair направлением Москва – Усинск сел прямо на брюхо в аэропорту Усинска. Об этом передает местное издание "Усинск Онлайн".

На борту находились 94 пассажира, никто не погиб.

Жесткая посадка самолёта UTair в Усинске



У Boeing 737-524 рейса Москва – Усинск при заходе на посадку в момент касания земли возникли проблемы с шасси. Самолёт выкатился «на брюхе» за пределы ВПП. pic.twitter.com/yCN2xgVewz — Актуальная Россия (@RussiaActually) February 9, 2020

Как рассказали пассажиры, при посадке был сильный ветер. Из-за него в метре от земли оторвало шасси. Лайнер проскользил по льду на брюхе. А остановиться смог только в конце полосы. При этом передняя часть самолета ушла в сугроб.

Позднее один из пассажиров выложил в сеть кадры аварийной посадки из салона самолета.

Сообщается, что люди спокойно спустились по надувным трапам. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, так как из самолета начал вытекать керосин.

"Эвакуация прошла штатно. Быстро все среагировали", - рассказал один из пассажиров рейса.

Во время жесткой посадки пострадала одна женщина. Она с травмой колена обратилась в медпункт.

Ведется расследование инцидента.