В Сети появился ролик, повествующий о детстве Киану Ривза в белорусской деревне

В фильме "Джон Уик", где актер исполнил главную роль, в определенный момент его персонаж признается зрителям, что он вовсе не русский, а самый настоящий "дитя Беларуси". Организаторы минского фестиваля решили на эту тему пошутить.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Киану Ривз засветился не только в украинских учебниках. В третьей части кинофраншизы "Джон Уик" его герой неожиданно признается, что он родом из Беларуси.

По этому поводу в Минске решили подготовить Киану Ривзу сюрприз: организаторы столичного фестиваля мобильного кино сняли ролик про детство киногероя, которое прошло в белорусской деревне. Об это сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

В небольшом документальном фильме в шутливой форме рассказывается о детстве персонажа актера и о его приемных родителях. Старики вспоминают, как в детстве молодой Джордани любил метать ножи, изгонять дьявола, считал себя избранным и вырезал на дереве таинственную надпись "ложки нет".

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Все это - отсылка к различным фильмам, в которых снимался актер (от "Матрицы" до "Константина"). В конце старики призывают актера под различными псевдонимами поскорее возвращаться домой.

Таким забавным образом голливудского актера призвали приехать на кинофестиваль.