23:55 09 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Актер Киану Ривз выходит на сцену

В Сети появился ролик, повествующий о детстве Киану Ривза в белорусской деревне

© AFP 2018 / Christian Petersen
В мире
Получить короткую ссылку
200 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1342/69/13426936.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200209/13426971/V-Seti-poyavilsya-rolik-povestvuyuschiy-o-detstve-Kianu-Rivza-v-belorusskoy-derevne.html

В фильме "Джон Уик", где актер исполнил главную роль, в определенный момент его персонаж признается зрителям, что он вовсе не русский, а самый настоящий "дитя Беларуси". Организаторы минского фестиваля решили на эту тему пошутить.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Киану Ривз засветился не только в украинских учебниках. В третьей части кинофраншизы "Джон Уик" его герой неожиданно признается, что он родом из Беларуси.

По этому поводу в Минске решили подготовить Киану Ривзу сюрприз: организаторы столичного фестиваля мобильного кино сняли ролик про детство киногероя, которое прошло в белорусской деревне. Об это сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

В небольшом документальном фильме в шутливой форме рассказывается о детстве персонажа актера и о его приемных родителях. Старики вспоминают, как в детстве молодой Джордани любил метать ножи, изгонять дьявола, считал себя избранным и вырезал на дереве таинственную надпись "ложки нет".

В украинском учебнике по истории обнаружили грустного Киану Ривза >>

Все это - отсылка к различным фильмам, в которых снимался актер (от "Матрицы" до "Константина"). В конце старики призывают актера под различными псевдонимами поскорее возвращаться домой.

Таким забавным образом голливудского актера призвали приехать на кинофестиваль.

Теги:
Беларусь, фильм, голливуд, актер



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
С шариками и флагами: как Муроджона Ахмадалиева встретили в родном Намангане
Лукашенко и Путин сыграли в хоккей. Кто победил и какой счет?
В перерыве между переговорами: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
Модернизация Сырдарьинской ТЭС
Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться