В России предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Теперь "сотрудники кол-центров" используют совсем другой сценарий общения со своими "клиентами", тем самым, вызывая больше доверия.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. В России мошенники не дремлют: об очередном способе краже ваших денег рассказал директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков, пишет RT.

"Если раньше мошенники "маскировались" под службу безопасности банка и сообщали потенциальной жертве о блокировке счета в связи с подозрительной трансакцией, то в настоящий момент они задают вопросы о том, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счет, объясняя этот запрос тем, что банк якобы получил заявление на проведение этой операции", - говорится в сообщении.

Оказалось, что потенциальной жертве, которая не обращалась с подобной просьбой, предлагают "спасти" свои средства с помощью перевода на некий "безопасный" счет.

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На данный момент о новой схеме уже знают и предупреждают: цель мошенников остается неизменной — выманить данные клиентов, чтобы похитить средства.