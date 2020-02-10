Московских школьников отправят на Северный полюс

Для участия в конкурсе будут отобраны 80 кандидатов. Всего в Арктику отправятся 14 школьников, которые успешно пройдут конкурсный отбор.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Московские старшеклассники в возрасте от 16 до 18 лет отправятся в экспедицию на Северный полюс в апреле 2020 года.

Однако поехать в незабываемое арктическое путешествие смогут не все, а только те, кто пройдет конкурсный отбор образовательного проекта "Большая арктическая экспедиция - 2020", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

© Sputnik / Павел Львов Участники детского юбилейного рейса в честь 60-летия атомного ледокольного флота развернули гигантский российский флаг на Северном полюсе, куда они прибыли на ледоколе "50 лет Победы"

В рамках мероприятия школьники поучаствуют в онлайн-викторинах, конкурсах, уроках полярников, тематических занятиях в "Московской электронной школе" и даже напишут диктант по отрывку из романа Вениамина Каверина "Два капитана".

Арктическая экспедиция станет заключительным этапом проекта.

Учащихся разделят на два отряда. Первый отряд — научный "Барнео". Школьники вместе с российскими учеными проведут исследования на одноименной дрейфующей станции.

© Sputnik / Павел Львов Участники детского юбилейного рейса в честь 60-летия атомного ледокольного флота развернули гигантский российский флаг на Северном полюсе, куда они прибыли на ледоколе "50 лет Победы"

Второй отряд — спортивный "Полюс", который вместе с полярником Матвеем Шпаро преодолеет около 100 километров на лыжах до Северного полюса. Однако те, кто хочет попасть во второй отряд, должны иметь официально подтвержденный походный и лыжный опыт.

А для желающих попасть "Барнео" необходимо принять участие в городском конкурсе "Арктика" на фестивале "Бережем планету вместе".

В каждый отряд будут отобраны по 40 кандидатов. Всего в Арктику отправятся 14 школьников, которые успешно пройдут конкурсный отбор.