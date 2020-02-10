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Аскар Мырзахметов

В Казахстане уволили главу региона, где прошли массовые беспорядки

Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан / MURZABAEV_NARIMAN
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200210/13437440/V-Kazakhstane-uvolili-glavu-regiona-posle-massovykh-besporyadkov.html

Ранее Токаев поручил уволить четырех высокопоставленных чиновников - замлавы Жамбылской области по социальным вопросам, главу Кордайского района, начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника отдела полиции Кордайского района.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отстранении Аскара Мырзахметова от должности Жамбылской области, где в субботу прошли массовые беспорядки. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Новым губернатором Жамбылской области стал Бердибек Сапарбаев, который до этого занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана.

Массовые беспорядки на юге Казахстана

Массовые беспорядки в двух селах Жамбылской области Казахстана начались вечером 7 февраля. Как позднее стало известно, этому предшествовал дорожный конфликт, который произошел между местными жителями 5 февраля.

Сколько жизней унесли массовые беспорядки в Кордайском районе
Sputnik Казахстан
Массовые беспорядки на юге Казахстана - как разгорелся конфликт

В результате беспорядков погибли десять человек. Также были повреждены и сожжены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.

По информации местных властей, в беспорядках со стрельбой участвовало около тысячи человек, задержаны были 47 человек. Досудебное расследование ведется по статьям "Организация и участие в массовых беспорядках" (от трех до 10 лет лишения свободы) и "Убийство" (от 8 до 15 лет) УК Казахстана.

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Теги:
погибшие, увольнение, беспорядки, Казахстан



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