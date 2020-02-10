В Казахстане уволили главу региона, где прошли массовые беспорядки

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отстранении Аскара Мырзахметова от должности Жамбылской области, где в субботу прошли массовые беспорядки. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Новым губернатором Жамбылской области стал Бердибек Сапарбаев, который до этого занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана.

Массовые беспорядки на юге Казахстана

Массовые беспорядки в двух селах Жамбылской области Казахстана начались вечером 7 февраля. Как позднее стало известно, этому предшествовал дорожный конфликт, который произошел между местными жителями 5 февраля.

В результате беспорядков погибли десять человек. Также были повреждены и сожжены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.

По информации местных властей, в беспорядках со стрельбой участвовало около тысячи человек, задержаны были 47 человек. Досудебное расследование ведется по статьям "Организация и участие в массовых беспорядках" (от трех до 10 лет лишения свободы) и "Убийство" (от 8 до 15 лет) УК Казахстана.