Погоня длиною в 80 лет: мультфильм "Том и Джерри" отмечает свой юбилей

Приключения кота и мыши стали настоящим символом эпохи для многих детей. За всю историю существования мультфильм получил семь премий "Оскар" как лучший анимационный короткометражный фильм.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Популярный мультсериал "Том и Джерри" на этой неделе отмечает юбилей — 10 февраля 1940 года, 80 лет назад, вышел первый эпизод мультфильма про приключения кошки и мышки.

Серия под названием Puss Gets the Boot ("Кот получает пинка". - Sputnik) была создана режиссерами Уильямом Ханном, Рудольфом Изингом и Джозефом Барбером.

Сначала главного героя кота звали Джаспер, а мышонка – Джинкс. Позже авторы изменили имена комического дуэта на всем известных Тома и Джерри.

Уже с первой серии мультфильм стал хитом. Приключения озорного мышонка и незадачливого кота полюбили миллионы зрителей совершенно разных возрастов. Анимационный сериал также высоко оценили кинокритики. Так, в 1941 году "Том и Джерри" получил свой первый "Оскар" как лучший короткий анимационный фильм.

YouTube / WB Kids Кадр из мультфильма "Том и Джерри"

И вот уже 80 лет мультфильм не сходит с экранов. Найти в мире человека, который хотя бы раз не видел его, невозможно.

Сериал продолжается до сих пор. Компания Warner Brothers, нынешний обладатель прав на "Тома и Джерри", собирается выпустить в этому году полнометражный фильм.