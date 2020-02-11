14:49 11 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск
Кадр из мультфильма Том и Джерри

Погоня длиною в 80 лет: мультфильм "Том и Джерри" отмечает свой юбилей

YouTube / WB Kids
В мире
Получить короткую ссылку
8620
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200211/13438915/Pogonya-dlinoyu-v-80-let-multfilm-Tom-i-Dzherri-otmechaet-svoy-yubiley.html

Приключения кота и мыши стали настоящим символом эпохи для многих детей. За всю историю существования мультфильм получил семь премий "Оскар" как лучший анимационный короткометражный фильм.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Популярный мультсериал "Том и Джерри" на этой неделе отмечает юбилей — 10 февраля 1940 года, 80 лет назад, вышел первый эпизод мультфильма про приключения кошки и мышки.

Серия под названием Puss Gets the Boot ("Кот получает пинка". - Sputnik) была создана режиссерами Уильямом Ханном, Рудольфом Изингом и Джозефом Барбером.

Сначала главного героя кота звали Джаспер, а мышонка – Джинкс. Позже авторы изменили имена комического дуэта на всем известных Тома и Джерри.

Уже с первой серии мультфильм стал хитом. Приключения озорного мышонка и незадачливого кота полюбили миллионы зрителей совершенно разных возрастов. Анимационный сериал также высоко оценили кинокритики. Так, в 1941 году "Том и Джерри" получил свой первый "Оскар" как лучший короткий анимационный фильм.

Кадр из мультфильма Том и Джерри
YouTube / WB Kids
Кадр из мультфильма "Том и Джерри"

И вот уже 80 лет мультфильм не сходит с экранов. Найти в мире человека, который хотя бы раз не видел его, невозможно.

Сериал продолжается до сих пор. Компания Warner Brothers, нынешний обладатель прав на "Тома и Джерри", собирается выпустить в этому году полнометражный фильм.

Теги:
Юбилей, мультфильм



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Скарлетт Йохансон
"Оскар-2020" в фотографиях: селебрити и их наряды
Масанчи возвращается к жизни после погромов - как выглядит село сейчас
Разруха и руины: как сейчас выглядит казахское село, где были беспорядки
Модернизация Сырдарьинской ТЭС
Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться