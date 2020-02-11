В Гонконге эвакуировали часть дома из-за единой системы вентиляции туалетов

Всему виной — коронавирус и теория о том, что он передается воздушно-капельным путем. Это не первый случай распространения болезни через вентиляционные системы и канализацию.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Гонконге эвакуировали свыше ста жильцов дома, чьи квартиры связывала единая система вентиляции туалетов, пишет газета South China Morning Post.

Эвакуацию начали после того, как у 62-летней жительницы квартиры №307 обнаружили коронавирус. Ранее аналогичный диагноз поставили мужчине, проживающему десятью этажами выше в квартире №1307.

Тогда эксперты выдвинули предположение о том, что вирус переносится из одной квартиры в другую по вентиляционной трубе, которая соединена с отводной трубой в ванной комнате.

Сейчас специализированные службы проверяют, была ли труба опечатана должным образом.

Власти обязали жильцов освободить квартиры, номера которых заканчиваются цифрой семь, и поместили их на карантин на 14 дней вне зависимости от того, есть у них симптомы заболевания или нет.

По данным полиции, всего были эвакуированы 110 человек, тогда как всего в доме — свыше тысячи жильцов.

В Китае уже были случаи, когда болезнь поражала жильцов одного дома, распространяясь через вентиляционные системы и канализацию. В 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии вирусом SARS заразился 321 человек, из них 42 — скончались.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 42 638 человек. Число скончавшихся - 1016, количество вылечившихся - почти четыре тысячи человек.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.