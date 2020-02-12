В России предложили удвоить квоту на прием иностранных студентов

В Минобрнауки также готовы рассмотреть субсидирование части затрат на проезд и, возможно, проживание иностранцев, приезжающих на учебу в Россию.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В России планируется увеличить в два раза количество бюджетных мест на прием иностранных студентов к 2024 году. Об этом заявил замминистра науки и образования РФ Алексей Медведев.

"В рамках поставленной президентом РФ стратегической задачи считали бы возможным синхронизировать рост квоты с плановыми цифрами роста числа иностранных студентов, обеспечив поступательный рост квоты и выход на ее удвоение к 2024 году", — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также отметил, что планируется расширить квоту для студентов, которые будут готовиться как национальные кадры других государств.

Вторая категория — соотечественники, которые заинтересованы после получения образования получить российское гражданство.

Также увеличить квоту предлагается для талантливых студентов – граждан других государств, победивших на международных олимпиадах.

Медведев отметил, что квота на короткие программы могла бы предоставляться вузам с условием привлечения на эти места граждан определенных стран.

По данным за октябрь 2019, в российских вузах обучается 280 тысяч иностранных студентов, из которых 208 тысяч — выходцы из стран СНГ, Прибалтики, Южной Осетии и Грузии. На сегодняшний день, доля иностранцев составляет 7,3% от общего числа всех студентов, обучающихся в вузах России.