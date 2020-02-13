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Дрель ремонт

В России нельзя будет шуметь днем

© Sputnik / Сергей Аверин
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200213/13457584/V-Rossii-nelzya-budet-shumet-dnem.html

При нарушении физическим лицам грозит административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей, а юрлицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. В России хотят запретить шуметь с 13.00 до 15.00, с 19.00 до 09.00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, сообщает RT.

"Также в России запретят шуметь в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей", — говорится в информации.

Физическим лицам за нарушение тишины может грозить административный штраф от 500 до 3 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, юридическим лицам - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

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Предполагается, что таким образом удастся реализовать право на спокойную жизнь семей с детьми. Нововведение планируется распространить только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад.

Теги:
штраф, жилой дом, люди, квартира, квартиры, Россия, Россия



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