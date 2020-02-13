Герой, спасший Краков: ушел из жизни советский разведчик Алексей Ботян

Ботян вошел в историю как человек, который в 1945 году помешал нацистам взорвать исторический центр польского города Краков. После войны он был разведчиком-нелегалом, потом помогал создать спецназ внешней разведки РФ.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Легендарный советский разведчик Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергея Иванова.

Алексей Ботян встретил Вторую мировую 1 сентября 1939 года. Сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчета. В первый же день войны сбил гитлеровский "Юнкерс". Позднее при обороне Варшавы сбил еще два немецких бомбардировщика.

После капитуляции Польши Красной армии стал советским гражданином.

Ботян в 1941 году окончил разведывательную школу. Участвовал в обороне Москвы, принимал участие в диверсионных и партизанских операциях на территории Белоруссии и в Восточной Европе.

В 1943 году его направили в украинский город Овруч Житомирской области. В сентябре под руководством Ботяна было подорвано здание областной администрации, где находились немцы. Погибло около 80 гитлеровских офицеров.

© Foto : сайт СВР России Актер Александр Олешко и разведчик Алексей Ботян во время съемок фильма "Счастье разведчика"

В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так его ласково называли местные жители) Ботян совершил подвиг всей своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Это по замыслу немцев должно было остановить наступление советских войск. Однако самое страшное, что это фактически должно было стереть с лица Земли польский город Краков, который попросту бы затонул.

Группа Ботяна сумела успешно заминировать склад взрывчатки и боеприпасов, расположенный в Ягеллонском замке. В итоге планы гитлеровцев были в прямом смысле развеяны в воздухе.

После войны Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Позже помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".

В 2007 году полковнику в отставке Алексею Ботяну за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России.